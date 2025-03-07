Пятеро подростков изнасиловали девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье

28-летнюю девушку подловили пятеро подростков в ночной электричке. Они избили свою жертву, а затем изнасиловали, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел ночью 4 марта. Девушка села в электричку на станции Щелково. Через какое-то время в ее вагон вошли пятеро подростков. Они подсели к пассажирке и начали приставать к ней.

По рассказам пострадавшей, сначала подростки уговаривали ее выпить с ними пиво. Затем стали задавать вопросы интимного характера. После этого парни перешли к угрозам.

Подростки заявили, что изнасилуют девушку, если она не выйдет с ними на следующей станции. Она согласилась. На улице подростки избили жертву, а затем затащили в следующую электричку до поселка Тучково. Они привели ее в туалет поезда и изнасиловали. Произошедшее злоумышленники снимали на камеру.

Затем подростки заставили девушку пойти с ними в квартиру, где они продолжили издевательства. Спустя время пострадавшей ужалось вырваться и сбежать. Она обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Виновных задержали.

Всем нападавшим — от 13 до 16 лет. Они уже состояли на учете в ПДН.

Ранее таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в Нижегородской области. При этом у него уже была судимость за сексуальное преступление.