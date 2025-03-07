Пятеро подростков изнасиловали девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье
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28-летнюю девушку подловили пятеро подростков в ночной электричке. Они избили свою жертву, а затем изнасиловали, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел ночью 4 марта. Девушка села в электричку на станции Щелково. Через какое-то время в ее вагон вошли пятеро подростков. Они подсели к пассажирке и начали приставать к ней.
По рассказам пострадавшей, сначала подростки уговаривали ее выпить с ними пиво. Затем стали задавать вопросы интимного характера. После этого парни перешли к угрозам.
Подростки заявили, что изнасилуют девушку, если она не выйдет с ними на следующей станции. Она согласилась. На улице подростки избили жертву, а затем затащили в следующую электричку до поселка Тучково. Они привели ее в туалет поезда и изнасиловали. Произошедшее злоумышленники снимали на камеру.
Затем подростки заставили девушку пойти с ними в квартиру, где они продолжили издевательства. Спустя время пострадавшей ужалось вырваться и сбежать. Она обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Виновных задержали.
Всем нападавшим — от 13 до 16 лет. Они уже состояли на учете в ПДН.
Ранее таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в Нижегородской области. При этом у него уже была судимость за сексуальное преступление.