Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в Нижегородской области

В Нижегородской области иностранный гражданин, уже имеющий судимость за сексуальное преступление, вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его обвиняют в совершении насилия над местной жительницей, которую он вез в такси, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Все произошло 24 февраля 2025 года на улице Крупской в городе Бор. Водитель такси прямо в машине изнасиловал свою пассажирку.

Злоумышленника задержали. Суд принял решение о его заключении под стражу.

В настоящее время следователи проверяют, не причастен ли фигурант к другим аналогичным преступлениям. Гражданам, пострадавшим от действий данного лица, предлагается обратиться в круглосуточную дежурную службу следственного управления по телефону: 8 (920) 069-50-20.