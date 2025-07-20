В Таиланде трагически погиб артист балета из Якутии Михаил Дмитриев

Артист балета Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона высшей категории Михаил Дмитриев скончался, сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

Как пишут СМИ, Дмитриев трагически погиб в Таиланде. Подробностей инцидента не раскрывается.

Артист служил в театре свыше 14 лет. В 2024 году получил высокое знание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». У него отметили яркое актерское дарование, выразительность поз, великолепную сценическую фактуру, а также увлеченность работой.

Дмитриев был занят в текущем и премьерном репертуаре труппы, участвовал во всех значимых проектах театра. Кроме того, артист успешно выступал на международных гастролях и в России.