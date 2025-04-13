В Таджикистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,4

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На территории Таджикистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки произошли примерно в 07:24 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло на расстоянии около 170 километров к юго-востоку от населенного пункта Худжанд. В нем живут примерно 198 тыс. человек.

Очаг находился на глубине 16 километров. Данные о количестве жертв и масштабах разрушений отсутствуют.

Ранее сообщалось, что количество умерших от землетрясения в Мьянме увеличилось практически до 3,5 тыс. человек.