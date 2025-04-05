Количество умерших от землетрясения в Мьянме выросло почти до 3,5 тыс человек
Xinhua: количество умерших от землетрясения в Мьянме выросло до 3 455 человек
Фото - © МЧС РФ/РИА Новости
Количество умерших из-за землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 455 человек. Около 4,8 тыс. жителей страны получили травмы различной тяжелсти, сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.
К несчастью, около 214 человек пропали без вести.
Землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. По данным метеорологического департамента Таиланда, его магнитуда составила 8,2.
Стихия задела и сам Таиланд. Также подземные толчки случились в КНР и во Вьетнаме.
Ранее спецборт МЧС РФ прилетел в Мьянму, чтобы помочь пострадавшим во время землетрясения.