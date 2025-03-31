В Сыктывкаре дочь заманила отца в пиццерию, где его поймали приставы

Семья в Сыктывкаре заманила в пиццерию мужчину, который не платил алименты. Там его поймали судебные приставы, сообщает Mash .

Мужчина не выплачивал алименты с 2021 года. Он успешно скрывался от приставов: официально не работал, а также постоянно менял место жительство.

Также мужчина отказывался пользоваться банковскими картами, предпочитая наличные. Приставы, которые не могли поймать беглеца, обратились к его бывшей жене.

Та придумала хитрый план, согласно которому дочь должна была позвонить отцу и позвать в пиццерию. Там она якобы должна была рассказать папе о женихе и позвать на свадьбу.

Когда мужчина пришел в кафе, там его уже поджидал пристав. Он поговорил с должником и выставил ему счет.

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