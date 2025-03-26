Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у бывшей супруги Агаты Муцениеце. На прошлом судебном заседании актриса добилась увеличение выплат в 10 раз, что привело к долгу в 1,5 млн рублей, сообщает SHOT .

В среду суд принял решение в пользу Прилучного, указав, что все условия были определены в процессе развода и заключены три соглашения: об алиментах, о порядке воспитания детей и о разделе имущества. Адвокат Прилучного сообщила, что по этим документам вся недвижимость отошла артистке.

При этом с актером остается сын Тимофей. По результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мальчик желает проживать именно с отцом, как утверждает адвокат Прилучного. В то же время дочь Мия продолжит проживать с Муцениеце.

Ранее Агата Муцениеце случайно встретила в магазине сына, переехавшего к отцу. Звезда призналась, что теплой беседы у нее с ребенком не получилось.