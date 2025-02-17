Агата Муцениеце случайно встретила в магазине сына, переехавшего к отцу

Актриса Агата Муцениеце столкнулась в магазине с 12-летним сыном Тимофеем, который живет у отца. Звезда призналась, что теплой беседы у нее с ребенком не получилось, сообщает The Voice Mag .

Актриса развелась с Павлом Прилучным пять лет назад. Их общие дети остались жить с матерью, но часто навещали отца. В прошлом году между Муцениеце и Прилучным вспыхнул конфликт по поводу алиментов.

Кроме того, суд решил, что Тимофей будет жить у Агаты, но в августе мальчик захотел переехать к отцу. С тех пор он почти не поддерживает связь с матерью. Муцениеце рассказала, что не давит на ребенка и ждет, когда мальчик сам захочет общаться с ней.

Перед Новым годом актриса случайно встретила Тимофея в магазине. В тот момент она гуляла там с дочерью Мией после концерта Петра Дранги. По словам Агаты, теплого разговора у нее с сыном не получилось. Мальчик вел себя отстраненно.

«Не могу сказать, что он мне наговорил приятности», — призналась Муцениеце.

При этом актриса считает, что сепарация нужна как детям, так и родителям. По ее словам, взрослые должны заниматься собственной жизнью и карьерой, ведь сыновья и дочери однажды вырастают и отдаляются от семьи.

Ранее стало известно, что новый избранник актрисы, Петр Дранга, познакомил ее со своим отцом. Музыкант пришел на день рождения родителя вместе со своей возлюбленной.