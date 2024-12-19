Петр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своим отцом

Избранник актрисы Агаты Муцениеце познакомил ее со своим отцом. Музыкант Петр Дранга пришел на день рождения родителя вместе со своей возлюбленной, сообщает Passion.ru .

Пара посещает не только светские мероприятия, но и семейные торжества. День рождения отца Дранги состоялся в столичном ресторане. Муцениеце сняла происходящее на видео. В социальных сетях она показала именинника, торт и свою дочь Мию.

Судя по всему, после мероприятия актриса и музыкант отправились гулять. Муцениеце опубликовала фотографию с Дрангой, сделанную на Красной площади. Они посетили новогоднюю ярмарку возле ГУМа.

При этом Муцениеце не может достичь согласия с сыном Тимофеем. Мальчик отказывается возвращаться к матери и живет со своим отцом — актером Павлом Прилучным.