В Свердловской области пьяный дебошир разбил фельдшеру голову чемоданом

В Свердловской области компания пьяных людей напала на бригаду скорой помощи. Один из нападавших разбил фельдшеру голову медицинским чемоданом, сообщает E1.ru .

Инцидент произошел 1 января у подъезда многоэтажки на Октябрьской улице.

«Группа „отбитых“ на голову людей отобрала и сломала об голову девушки укладку (чемодан). Знайте, если скорая задерживается, они не всегда оказывают помощь, <…> иногда они становятся жертвами насилия», — заявил врач анестезиолог-реаниматолог Североуральской ЦРБ Алексей Паршуков.

По его словам, группа неизвестных стояла у дома № 31 и приставала к людям. Сначала они начали «докапываться» до водителя скорой помощи, а затем до 31-летнего фельдшера Елену, которая вышла из автомобиля с больным.

В результате нападения на сотрудников неотложки девушку была госпитализирована с сотрясением мозга средней тяжести, водитель скорой помощи также получил травмы.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали пьяных дебоширов. Троим нападавшим выписали административные штрафы. Напавшим на фельдшера Елену оказался местных житель 1997 года рождения. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, его заключили под стражу.

Ранее клиент массажного салона в Москве устроил погром после отказа в интиме и украл кошелек с деньгами.