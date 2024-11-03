В Сургуте при пожаре погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре в Ханты-Мансийском автономном округе
Фото - © Telegram-канал МЧС России
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет», — сказано в сообщении.
Пожар потушили 15 специалистов и три единицы техники МЧС России.
Ранее в воскресенье в Башкирии в огне погибла десятилетняя девочка.