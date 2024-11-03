В Сургуте при пожаре погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в Ханты-Мансийском автономном округе
Происшествия

Фото - © Telegram-канал МЧС России

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет», — сказано в сообщении.

Пожар потушили 15 специалистов и три единицы техники МЧС России.

Ранее в воскресенье в Башкирии в огне погибла десятилетняя девочка.