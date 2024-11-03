10-летняя девочка заживо сгорела в частном доме в Башкирии

сегодня в 13:52

МЧС: 10-летняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Башкирии

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Республике Башкортостан. Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России.

Трагедия произошла в деревне Ибраево. Родители находились в гостях у соседей, в то время как дома остались две сестры-близняшки. В какой-то момент в здании произошел пожар. Одна из девочек выбралась из дома и позвала родителей на помощь.

Глава семейства попытался спасти дочь, но не смог найти ее в объятом пламенем здании. Мужчину госпитализировали с 50% ожогами тела.

При тушении возгорания пожарной-спасательные подразделения обнаружили тело 10-летней девочки. На месте ЧП работали 8 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.

Ранее 30-летняя женщина и 13-летний мальчик погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области.