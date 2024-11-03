10-летняя девочка заживо сгорела в частном доме в Башкирии
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Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Республике Башкортостан. Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России.
Трагедия произошла в деревне Ибраево. Родители находились в гостях у соседей, в то время как дома остались две сестры-близняшки. В какой-то момент в здании произошел пожар. Одна из девочек выбралась из дома и позвала родителей на помощь.
Глава семейства попытался спасти дочь, но не смог найти ее в объятом пламенем здании. Мужчину госпитализировали с 50% ожогами тела.
При тушении возгорания пожарной-спасательные подразделения обнаружили тело 10-летней девочки. На месте ЧП работали 8 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.
Ранее 30-летняя женщина и 13-летний мальчик погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области.