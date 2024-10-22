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Женщина и ребенок погибли при пожаре в доме в Тюменской области

В деревне Боровлянка Тюменской области загорелся частный дом, в результате ЧП погибли женщина и 13-летний мальчик, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание площадью 56 кв. м произошло в одноэтажном доме и перекинулось на пристройку и веранду. В доме жили шесть человек.

Глава семьи смог вывести из горящего здания трех детей. Он получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу.

При тушении огня пожарные нашли тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика.

Пожар ликвидировали 8 специалистов и 2 единицы техники. Причина трагедии устанавливается.