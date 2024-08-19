В Сумах устроили провокацию с российскими военнопленными

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Постановочный репортаж с российскими военнопленными сняли в Сумах

Постановочный репортаж с российскими военнопленными сняли в больнице в Сумах, пишет РИА Новости .

В Сумскую областную больницу доставили российских военных и угнанных из Курской области гражданских лиц, сказано в сообщении.

«На камеры иностранных журналистов оказывали им помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — рассказал агентству источник.

После съемок всех россиян увезли в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ минируют пути отхода из курского приграничья, чтобы использовать мирных жителей для прикрытия боевых действий.