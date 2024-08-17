В Курской области ВСУ минируют поля и леса в попытках помешать эвакуации людей

Киевский режим мешает жителям Курской области покинуть регион, чтобы использовать людей как живой щит. В попытках остановить эвакуацию, боевики минируют поля и леса, сообщает Telegram-канал Mash .

В Курской области бойцы ВСУ заминировали окрестности населенных пунктов, которые временно ими заняты. Таким образом они мешают местному населению покинуть регион, так как хотят использовать людей в качестве живого щита.

Известно, что для отступления ВСУ оставили для себя безопасные коридоры. Представители киевского режима угрожают населению взрывом, если люди попытаются покинуть свои дома. Подобную тактику боевики уже использовали при боях, в том числе в Авдеевке и в Харьковской области.

Обязательная эвакуация в Глушковском районе Курской области началась 14 августа. Местные власти при содействии волонтеров помогают населению перебраться в безопасные зоны по согласованным с военными России маршрутам.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут серьезные потери на курском направлении. Один из пленных рассказал о большом количестве погибших сослуживцев.