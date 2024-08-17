Пленный азовец* под Курском рассказал о больших потерях ВСУ
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В Курской области Вооруженные силы России продолжают защищать территорию от вражеского вторжения, еще один азовец* попал в плен, после чего рассказал о состоянии ВСУ и больших потерях личного состава, пишет RT.
По словам пленного, киевский режим несет большие потери. Мужчина находился в группе, где погибли восемь бойцов. Он также сообщил, что среди ликвидированных боевиков был его командир, имевший позывной СС.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что ситуация на курском направлении с каждым днем все больше и больше переламывается в сторону ВС РФ. Украинские военнослужащие все чаще сдаются в плен.
Военнослужащие России в круглосуточном режиме пресекают попытки киевского режима прорваться вглубь Курской области. Ситуация в регионе полностью контролируется ВС РФ.
* Организация признана террористической и запрещена в России.