В Курской области азовец* попал в плен и рассказал о плачевном состоянии ВСУ

В Курской области Вооруженные силы России продолжают защищать территорию от вражеского вторжения, еще один азовец* попал в плен, после чего рассказал о состоянии ВСУ и больших потерях личного состава, пишет RT .

По словам пленного, киевский режим несет большие потери. Мужчина находился в группе, где погибли восемь бойцов. Он также сообщил, что среди ликвидированных боевиков был его командир, имевший позывной СС.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что ситуация на курском направлении с каждым днем все больше и больше переламывается в сторону ВС РФ. Украинские военнослужащие все чаще сдаются в плен.

Военнослужащие России в круглосуточном режиме пресекают попытки киевского режима прорваться вглубь Курской области. Ситуация в регионе полностью контролируется ВС РФ.

* Организация признана террористической и запрещена в России.