ВС РФ круглосуточно пресекают попытки ВСУ прорваться на курском направлении
Алаудинов: ВСУ круглосуточно делают попытки прорваться в Курской области
Фото - © РИА Новости
Военные РФ в круглосуточном режиме пресекают попытки прорыва подразделений украинской армии на курском направлении, сообщает ТАСС.
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что на границе в Курской области обстановка достаточно рабочая, подконтрольная.
«У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся», — добавил Алаудинов.
По его словам, все попытки пресекаются, ликвидируются бойцы ВСУ и сжигается военная техника противника, уничтожаются его резервы.
Ранее российские военные дистанционно заминировали проходы в курское приграничье из Сумской области Украины. Для этой работы используются инженерные системы.