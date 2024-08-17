ВС РФ круглосуточно пресекают попытки ВСУ прорваться на курском направлении

сегодня в 11:46

Военные РФ в круглосуточном режиме пресекают попытки прорыва подразделений украинской армии на курском направлении, сообщает ТАСС .

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что на границе в Курской области обстановка достаточно рабочая, подконтрольная.

«У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся», — добавил Алаудинов.

По его словам, все попытки пресекаются, ликвидируются бойцы ВСУ и сжигается военная техника противника, уничтожаются его резервы.

Ранее российские военные дистанционно заминировали проходы в курское приграничье из Сумской области Украины. Для этой работы используются инженерные системы.