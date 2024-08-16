ВС РФ дистанционно заминировали проходы в курское приграничье из Сумской области

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Российские войска на большом расстоянии минируют проходы с территории Украины в Курскую область, усложняя задачу ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Для этого используются инженерные системы дистанционного минирования «Земледелие». ВС РФ размещают боеприпасы в тех частях Сумской области Украины, где Киев скапливает резервы для атак на курское приграничье.

Благодаря дистанционному минированию ВСУ практически лишены возможности перейти госграницу РФ. Сообщается, что система «Земледелие» автоматически наводится на нужную точку после ввода координат и начинает минирование.

Сами бойцы «работают из кабины».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения двух РСЗО HIMARS в Сумской области. Для этого потребовалось всего пара выстрелов ракетами.