Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения 2 HIMARS в Сумской области

сегодня в 11:34

Российские солдаты выловили и уничтожили две РСЗО HIMARS в селе Мирополье Сумской области, видеоподтверждение опубликовало Минобороны РФ.

Украинские бойцы использовали установки для обстрела Курской области. После удара по РСЗО HIMARS со стороны ВС РФ сдетонировал боекомплект. Обе системы полностью выведены из строя.

Российским солдатам удалось уничтожить HIMARS противника с помощью двух ударов ракетами. Помимо самих установок, были уничтожены транспортно-заряжающая машина и два пакета по 12 реактивных снарядов.

Ранее ВС РФ уничтожили другую РСЗО HIMARS ВСУ. Она тоже использовалась противником для обстрела Курской области.