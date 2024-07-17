В суде Москвы прошло слушание по делу Кибовского. Он арестован

Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о взяточничестве, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«По версии следствия, Кибовский, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости», — сказано в сообщении.

По данным ТАСС, Кибовский не признал вину на допросе. В его деле фигурирует еще несколько человек, сказано в сообщении агентства.

Экс-чиновника подозревают в получении взяток на сумму более 100 млн рублей.