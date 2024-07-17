Кибовского обвиняют в получении взятки в размере 100 млн рублей

В столице за взятки в размере 100 млн рублей задержали бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, Александра Кибовского, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ему предъявили обвинение в совершении покушения на мошенничество и 8 эпизодов получения взяток. По предварительным данным, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей.

По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, за что и получал взятки. У него были подельники — экс-министр правительства Москвы действовал в составе организованный группы.

Следствие ходатайствует о заключении Кибовского под стражу.