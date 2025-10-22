сегодня в 22:12

В Ставрополе задержали подозреваемого во взрыве на троллейбусной остановке

На месте взрыва в Ставрополе продолжают работать оперативные службы. По данным Mash , подозреваемого в подрыве уже задержали и доставили на территорию рядом находящейся воинской части для допроса.

Предварительно известно, что взрывное устройство было заложено в детскую коляску, которая детонировала в момент, когда рядом с ней находилась женщина. Пострадавшая попала в больницу с ранением ног.

По данным Telegram-канала «112», взрыв прогремел около 19:00. На месте происшествия работают саперы.

Обстоятельства случившегося выясняются. На момент публикации заметки официальных комментариев по поводу диверсии нет.

