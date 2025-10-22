сегодня в 21:14

В Ставрополе на троллейбусной остановке произошел взрыв, ранена женщина

На троллейбусной остановке возле военной части на улице Серова в Ставрополе прогремел взрыв. В результате происшествия пострадала женщина, которую госпитализировали, сообщает Baza .

Предварительно известно, что потерпевшая получила ранения — осколки взорвавшегося предмета задели ее бедро и голень. В настоящее время женщина в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь.

По данным SHOT, самодельное взрывное устройство было заложено в детскую коляску. На месте происшествия работают оперативные службы.

На момент публикации заметки неизвестно, имеет ли пострадавшая женщина какое-либо отношение к коляске или она оказалась просто случайной жертвой. Территория, где произошел взрыв, оцеплена.

