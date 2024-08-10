В Ставрополье посетительнице салона прожгли бедро во время электронного массажа

В Ставропольском крае местной жительнице прожгли бедро во время миостимуляции с инфракрасным прогревом в одном из салонов. Девушка хотела повысить тонус в мышцах, а получила дыру в бедре, сообщает Mash .

Елена (имя изменено) во время процедуры пожаловалась массажистке, что ей начало припекать бедро. Сотрудница салона ответила, что все в порядке. Вскоре на бедре у клиентки появился отек, покраснение и небольшое углубление. Массажистка заявила, что это аллергия, дала антигистаминные и обработала мазью.

Позднее на ноге у Елены начали появляться волдыри, которые она сфотографировала и отправила сотруднице салона. Массажистка ответила, что все в порядке и скоро пройдет. Однако девушка решила обратиться в отделение гнойной хирургии, где ей диагностировали термический ожог горячим металлом III степени.

Елене может потребоваться пересадка кожи. По словам других массажистов, перед процедурой кожу необходимо смазывать специальным гелем. Сотрудница салона допустила грубую ошибку.

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