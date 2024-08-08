Из салона на больничную койку: девушке выжгли кожу на лазерной эпиляции в Москве

сегодня в 14:54

16-летняя девушка попала в больницу с ожогами после лазерной эпиляции в Москве

16-летняя школьница попала в хирургическое отделение после посещения лазерной эпиляции в Москве. Вместо волос девушке выжгли кожу на ногах, сообщает SHOT .

Школьница посетила салон «Вектор» возле станции метро «Университет». Мастера предложили ей воспользоваться акцией на александритовый лазер. Стоимость процедуры на голени — 7 тысяч рублей.

После процедуры девушка попала в хирургическое отделение больницы Сперанского, где у нее диагностировали ожоги ног 1–2 степени. Сейчас она восстанавливается дома и наблюдается в поликлинике.

По словам родителей пострадавшей, девушке не вернули деньги за процедуру и открестились от ее возмущений. Семья намерена бороться за справедливость и требовать компенсацию.

Администраторы заявили, что у школьницы наблюдалась «реакция в пределах нормы», которая якобы проходит в течение недели.