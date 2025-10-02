В Стамбуле случилось землетрясение магнитудой 5 баллов
Фото - © РИА Новости
Землетрясение случилось в регионе Мраморного моря. Жители турецкого Стамбула почувствовали сильные толчки, сообщает корреспондент РИА Новости.
Они произошли 2 октября в 14:55. У многих в квартирах и домах шаталась мебель.
Жители Стамбула впали в панику из-за произошедшего. Посетители некоторых кафе на западе города отправились на улицу.
Магнитуда землетрясения была пять баллов.
Ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. 69 человек погибли, около 150 пострадали.
