В Стамбуле случилось землетрясение магнитудой 5 баллов

сегодня в 15:40

Они произошли 2 октября в 14:55. У многих в квартирах и домах шаталась мебель.

Жители Стамбула впали в панику из-за произошедшего. Посетители некоторых кафе на западе города отправились на улицу.

Магнитуда землетрясения была пять баллов.

Ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. 69 человек погибли, около 150 пострадали.

