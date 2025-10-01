69 человек погибли во время мощного землетрясения на Филлипинах
Из-за сильного землетрясения на Филиппинах погибли 69 человек, еще свыше 150 пострадали, сообщает SHOT.
Специалисты продолжают поиск выживших под завалами.
Больше всего от землетрясения пострадал город Бого, который находится на севере провинции Себу. Эпицентр был в 18 км от него, а очаг залегал на глубине 10 км.
На видео с Филиппин показано, как люди реагировали на толчки. Так, прохожие на улице бегали, либо стояли взявшись друг за друга. В ресторане, где начали падать панели с потолка, посетители с криками выбегали на улицу.
Ранее у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.
