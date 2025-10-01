69 человек погибли во время мощного землетрясения на Филлипинах

Специалисты продолжают поиск выживших под завалами.

Больше всего от землетрясения пострадал город Бого, который находится на севере провинции Себу. Эпицентр был в 18 км от него, а очаг залегал на глубине 10 км.

На видео с Филиппин показано, как люди реагировали на толчки. Так, прохожие на улице бегали, либо стояли взявшись друг за друга. В ресторане, где начали падать панели с потолка, посетители с криками выбегали на улицу.

Ранее у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

