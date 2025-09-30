У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

сегодня в 03:00

В акватории у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщается Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зарегистрировано в 0.07 мск.

«Время UTC… 22.07 (0.07 — мск) … магнитуда: 6,1», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.