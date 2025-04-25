В Стамбуле произошло новое землетрясение

Новые подземные толчки на западе Стамбула зафиксировали 25 апреля, они произошли примерно в 20:33 по московскому времени, сообщает РИА Новости .

Магнитуда новых подземных толчков составила 4,3. Такую информацию предоставили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции.

На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших во время этого землетрясения не поступало.

Ранее в Турции произошли сразу пять землетрясений один за другим. Магнитуда самого мощного из них оценивалась в 6,2.

Турецкие власти отреагировали на ситуацию, выразили пострадавшим соболезнования и заявили, что оценивают материальный ущерб.