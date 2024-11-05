В США задержали мужчину, угрожавшего стрельбой в случае победы Трампа

ФБР задержало в штате Мичиган мужчину, который угрожал расстрелять сторонников Дональда Трампа в случае его победы на выборах США, пишет РИА Новости .

Отмечается, что Айзек Сиссел публиковал в Сети сообщения с угрозами массового расстрела консервативных христиан в случае победы кандидата от республиканцев.

Ему предъявлено обвинение. Известно, что задержанному 25 лет.

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа незначительная. Они уже получили по три голоса на первом открывшемся в стране избирательном участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.