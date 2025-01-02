В США расследуют взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе как потенциальный теракт
Взрыв автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа может быть терактом
Власти США расследуют взрыв автомобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента страны Дональда Трампа в Лас-Вегасе как потенциальный теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News.
К теракту в Новом Орлеане могут быть причастны четыре человека, указано в сообщении.
Следователи в США изучили видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина размещают самодельное взрывное устройство в Tesla Cybertruck.
Автомобиль взорвался в четверг, один человек погиб, семеро были ранены.