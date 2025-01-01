Один человек погиб при взрыве Tesla у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе

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Внутри взорвавшейся у отеля Трампа в Лас-Вегасе Tesla была взрывчатка

Внутри взорвавшейся у отеля Дональда Трампа в американском Лас-Вегасе автомобиле Tesla Cybertruck была взрывчатка, один человек погиб, сообщает Telegram-канал Mash .

Ранее полиция штата Невада рассматривала две версии произошедшего проблемы с электропроводкой и теракт.

«Внутри Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, было СВУ. Один человек погиб, ещё один пострадал — у него ожоги примерно 63% тела», — сказано в сообщении канала.

В ФБР заявили, что в машине нашли взрывчатые вещества. Теракт могли организовать несколько человек.

Ранее в ФБР назвали имя исполнителя теракта в Новом Орлеане, где погибли 15 человек.