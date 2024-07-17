В США приговоренного к казни мужчину спасли за 20 минут до смертельной инъекции

В США мужчина, которого осудили за жестокое убийство 85-летней женщины, своей просьбой остановил собственную казнь за 20 минут до введения смертельной инъекции, сообщает Mk.ru .

Как пишет издание Mirror, накануне вечером в американском штате Техас планировали казнить Рубена Гутьерреса, однако осужденный потребовал провести анализ ДНК, чтобы доказать свою невиновность в жестоком убийстве Эсколастики Харрисон в 1998 году с целью ограбления ее дома в Браунсвилле.

В статье отметили, что Верховный суд принял решение отложить казнь лишь за 20 минут до введения инъекции в камере смертников. По мнению Гутьерреса, анализ ДНК позволит доказать, что он не причастен к убийству пенсионерки.

Однако прокуроры утверждают, что осужденный умышленно убил Харрисон с целью завладеть ее сбережениями в размере более 600 тыс. долларов, которые учительница на пенсии хранила в собственном доме.

Из материала следует, что суд отсрочил казнь Гутьерреса до решения о рассмотрении его апелляции. В случае ее отклонения приговор вновь вступит в законную силу.

Ранее американский суд в штате Техас оправдал заключенного, 20 лет ожидавшего смертной казни. Мужчину приговорили к высшей мере наказания дважды — в 1979 и 1994 годах.