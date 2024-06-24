Суд в США оправдал заключенного, 20 лет ожидавшего смертной казни

Американский суд в штате Техас признал невиновным Керри Макса Кука, который около 20 лет ждал смертной казни, сообщает Общественная Служба Новостей .

Мужчину приговорили к высшей мере наказания дважды — в 1979 и 1994 годах. Его признали виновным в жестоком убийстве и изнасиловании женщины. Он жил с жертвой в одном жилом комплексе и стал главным подозреваемым.

Кук в 1999 году заключил сделку со следователями, признал вину. Его отпустили на свободу.

При этом на прошлой неделе суд окончательно признал мужчину невиновным из-за лжесвидетельств и неверной трактовки улик. Ранее один из сокамерников Кука рассказал, что тот признался в совершении убийства.