В США полицейский погиб в перестрелке с подростком

В городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси произошла перестрелка. Подросток начал стрелять по сотрудникам полиции. В результате один полицейский погиб, а второй получил ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что 14-летний подросток получил пулевое ранение.

Известно, что пострадавший полицейский находится в критическом состоянии. Стрелявшему подростку уже предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и в незаконном хранении оружия.

Ранее в пабе в канадском Торонто произошла стрельба. Около 11 человек пострадали во время нее.