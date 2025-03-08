Стрельба в канадском баре унесла жизни минимум 11 людей
CTV: во время стрельбы в пабе в Канаде пострадали около 11 человек
В пабе в канадском Торонто произошла стрельба. Около 11 человек пострадали во время нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал CTV.
Инцидент произошел рядом с торговым центром Скарборо. Количество пострадавших еще уточняется.
Подозреваемого в стрельбе пока не поймали. Информацию о нем не разглашали.
Ранее на автовокзале в Израиле произошла стрельба. 6 человек ранены, один убит.