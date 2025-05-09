В США директор зоопарка пережил 16 укусов ядовитой змеи

В Соединенных Штатах директору зоопарка удалось 16 раз пережить укус ядовитой змеи. Американец работает над антидотом от яда мамбы Джеймсона сообщает местное издание WKYT .

По словам содиректора зоопарка рептилий штата Кентукки Джима Харрисона, самка мамбы Джеймсона напала на него во время попытки скрестить ее с самцом. После укуса ядовитой змеи самочувствие мужчины резко ухудшилось и он попросил отвезти его в другой город, где находилась антисыворотка. Харрисон выпил 5 флаконов противоядия, после чего был на вертолете доставлен в больницу.

Харрисон провел три дня в отделении интенсивной терапии, два из которых был подключен к аппарату ИВЛ. Его тело пронзала невыносимая боль. Благодаря коллегам и врачам он выжил после 16-го укуса ядовитой змеи, которые пережил с начала работы в зоопарке.

Американец рассказал, что занимается разведением мамб Джеймсона с целью получения лекарственного препарата. Он стремится создать из их яда вещество, которое будет действовать как опиоиды, но при этом не вызывать привыкания.

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