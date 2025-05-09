В США директор зоопарка пережил 16 укусов ядовитой змеи
В Соединенных Штатах директору зоопарка удалось 16 раз пережить укус ядовитой змеи. Американец работает над антидотом от яда мамбы Джеймсона сообщает местное издание WKYT.
По словам содиректора зоопарка рептилий штата Кентукки Джима Харрисона, самка мамбы Джеймсона напала на него во время попытки скрестить ее с самцом. После укуса ядовитой змеи самочувствие мужчины резко ухудшилось и он попросил отвезти его в другой город, где находилась антисыворотка. Харрисон выпил 5 флаконов противоядия, после чего был на вертолете доставлен в больницу.
Харрисон провел три дня в отделении интенсивной терапии, два из которых был подключен к аппарату ИВЛ. Его тело пронзала невыносимая боль. Благодаря коллегам и врачам он выжил после 16-го укуса ядовитой змеи, которые пережил с начала работы в зоопарке.
Американец рассказал, что занимается разведением мамб Джеймсона с целью получения лекарственного препарата. Он стремится создать из их яда вещество, которое будет действовать как опиоиды, но при этом не вызывать привыкания.
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