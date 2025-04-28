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Глубоководную рыбу-каннибала нашли на берегу в США

В штате Орегон, США, на берег выбросило глубоководную рыбу-каннибала длиной полтора метра. Об этом сообщает USA Today.

Необычную находку сделал мужчина, увлеченный морской биологией. Он сфотографировал рыбу и отправил снимок в океанариум Seaside Aquarium.

Эксперты идентифицировали рыбу как длиннорылого алепизавра. Менеджер океанариума отметил, что найти целую особь сложно, так как их обычно сразу съедают чайки.

Эта глубоководная рыба известна среди морских биологов как каннибал. Алепизавры едят практически все, включая пластик, но плохо переваривают пищу.

Сотрудники Seaside Aquarium исследовали желудок найденной рыбы и обнаружили в нем несколько целых кальмаров, их клювы, а также мелких рыб и осьминогов.

Изучение рациона длиннорылых алепизавров имеет важное значение для науки. Рыбы-каннибалы получили свое название за поедание сородичей, но также охотятся на множество других видов на различных глубинах.