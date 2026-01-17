В США 11-летний мальчик застрелил отца, забравшего игровую приставку

В Соединенных Штатах 11-летний ребенок застрелил своего 42-летнего отца, который отобрал игровую приставку, сообщает британское издание The Guardian .

Инцидент произошел в ночь на 13 января в штате Пенсильвания. Вечером Дуглас Дитц забрал у сына игровую консоль Nintendo Switch, после чего отправил его спать. Разгневанный действиями отца мальчик отыскал ключ от родительского сейфа, достал пистолет, зарядил его и выстрелил в голову отца. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Прибывшим на вызов полицейским юный убийца объяснил, что разозлился на забравшего приставку отца и «не думал о последствиях» своих действий.

Правоохранительные органы задержали мальчика. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения. Слушание по делу состоится 22 января. Несмотря на возраст, мальчику отказали в праве на залог.

