«Думал, что зверь»: на Урале во время охоты застрелили известного сотрудника МЧС

В Свердловской области застрелили известного 53-летнего сотрудника МЧС Олега Бритвина. Убийца утверждает, что принял мужчину за зверя во время охоты, сообщает Baza .

Трагедия произошла в районе бывшего пионерского лагеря «Синяя птица» в городе Лесной. Бритвин отправился в сел на охоту. В какой-то момент его заметил другой охотник и выстрелил. Полученное ранение оказалось смертельным, Олег скончался на месте происшествия.

Стрелявший утверждает, что принял спасателя за зверя, потому и произвел выстрел. В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Олег Бритвин работал старшим инструктором специализированной пожарно-спасательной части МЧС в Лесном и был хорошо известен в городе. Также он был детским тренером по каратэ, организовывал турниры в честь ветеранов Афганистана. У Бритвина осталось двоей детей.

