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В США 10-летний ребенок застрелил бывшего мэра Луизианы и его дочь

В США ребенок убил бывшего мэра Луизианы и его дочь. Мальчику, обвиняемому в преступлении, всего 10 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на NBC News.

Правоохранители обнаружили тела 82-летнего Джо Корнелиуса-старшего и его дочери, 31-летней Кейши Майлз, в их доме. Жертвы оказались застрелены.

На месте преступления также нашли два пистолета, их магазины были пусты. Правоохранители не смогли установить мотив преступления.

По данным начальника полиции города Минден, ребенок, обвиняемый в убийстве, является родственником погибшего бывшего мэра Луизианы. Мальчика заключили под стражу.

Изначально он давал другие показания, но затем признал вину. На допросе вместе с ним присутствовала бабушка.

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