В Подмосковье 11-летний мальчик подстрелил семилетнюю подругу из пневматики
В Подмосковье 11-летний мальчик ранил семилетнюю подругу из пневматики. Инцидент произошел на даче в деревне Пронино округа Чехов, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Родители пострадавшей приехали к родственникам на дачу. Во время веселья хозяин достал пневматическое ружье и дал воспользоваться им сыну.
Он стрелял по неживой мишени, которая висела на стене сарая. Во время очередного выстрела семилетняя малышка внезапно побежала в зону, где висела мишень. Пуля попала ей в шею.
Ребенку потребовалась помощь медиков. Жизненно важные органы не были задеты. Малышку госпитализировали.