сегодня в 18:58

В Подмосковье 11-летний мальчик подстрелил семилетнюю подругу из пневматики

В Подмосковье 11-летний мальчик ранил семилетнюю подругу из пневматики. Инцидент произошел на даче в деревне Пронино округа Чехов, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Родители пострадавшей приехали к родственникам на дачу. Во время веселья хозяин достал пневматическое ружье и дал воспользоваться им сыну.

Он стрелял по неживой мишени, которая висела на стене сарая. Во время очередного выстрела семилетняя малышка внезапно побежала в зону, где висела мишень. Пуля попала ей в шею.

Ребенку потребовалась помощь медиков. Жизненно важные органы не были задеты. Малышку госпитализировали.