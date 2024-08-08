В Солнечногорске на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота
В Солнечногорске возбудили уголовное дело после падения ворот на школьника
На футбольном поле в подмосковном городе Солнечногорск на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Ребенок получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса России (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью).
Инцидент произошел 7 августа. По информации пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, ребенок раскачивал футбольные ворота. В один момент они упали на него, поскольку не были прикреплены к поверхности. 11-летний мальчик получил переломы костей черепа.
Ранее в подмосковном Щелкове грузовик насмерть сбил 9-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте.