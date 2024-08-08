В подмосковном Щелкове грузовик насмерть сбил 9-летнего мальчика

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Силовики открыли уголовное дело в связи с гибелью ребенка в дорожно-транспортном происшествии в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась 7 августа в 20:43 рядом с домом на улице Школьной в деревне Медвежьи Озера. Водитель грузовой машины наехал на ребенка — 9-летнего мальчика. Он скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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