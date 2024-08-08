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Микроавтобус с 15 пассажирами опрокинулся из-за ДТП в подмосковном Ступине

ДТП случилось 8 августа около 06:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» около подмосковного города Ступино, сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Автомобиль Honda совершил попутное столкновение с микроавтобусом Mercedes. В нем ехали 15 пассажиров.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок. Пострадали пятеро пассажиров. Сотрудники ГАИ выясняют подробности происшествия.

Ранее произошло столкновение грузовика и автобуса Астрахань-Москва. В ДТП пострадали 20 человек.