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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до 20

Количество пострадавших в столкновении грузовика и автобуса Астрахань — Москва на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области увеличилось до 20 человек, среди них шесть детей, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Пострадавшие были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, где получают всю необходимую медпомощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он уточнил, что среди пассажиров автобуса, которые получили травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области.

Ранее на 783 км трассы Р-22 в Воронежской области столкнулись грузовой автомобиль Iveco и пассажирский автобус Yutong. Автобус выехал на встречную полосу движения. ДТП произошло рано утром в среду. Погиб водитель автобуса.