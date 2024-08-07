Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика в Воронежской области
На 783 км трассы Р-22 «Каспий» в Воронежской области столкнулись грузовик Iveco и автобус Yutong, который следовал по маршруту Астрахань — Москва, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону
ДТП произошло в 04:16 в среду. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения на трассе.
В результате аварии погиб водитель автобуса. Также за медпомощью к врачам обратились 16 человек.
На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, экипажи ГАИ, эксперты-автотехники. К месту аварии выехало руководство региональной Госавтоинспекции.
По факту столкновения организована проверка, устанавливаются все обстоятельства данной трагедии.