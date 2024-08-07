Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика в Воронежской области Происшествия сегодня в 07:42

На 783 км трассы Р-22 «Каспий» в Воронежской области столкнулись грузовик Iveco и автобус Yutong, который следовал по маршруту Астрахань — Москва, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону