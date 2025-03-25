В Сокольниках горит реконструируемый приют имени доктора Гааза

В московском парке Сокольники загорелись строительные леса у приюта имени доктора Гааза, который находится на реконструкции. Соответствующее видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, что строительные леса полностью охвачены пламенем, которое распространяется по ним. Над местом горения поднимается черный столб дыма.

Что стало причиной возгорания, устанавливается. Очевидцы сообщают, что сотрудники МЧС РФ уже работают на месте пожара.

Ранее жители Москвы сняли на видео пожар в Битцевском лесу на юге города.