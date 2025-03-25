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В Сеть попало видео пожара в Битцевском лесу на юге Москвы

Жители московского района Чертаново в соцсетях сообщили, что 25 марта загорелся Битцевский лес. Тревожные сообщения горожан подтверждает видео пожара, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На кадрах, снятых из окна, видно, что в лесу что-то горит. Невооруженным глазом просматриваются языки пламени. Над очагом возгорания в небо поднимается столб черного густого дыма.

На данный момент информация о площади пожара уточняется.

Ранее в центре Москвы сгорела крыша одного из домов в элитном ЖК «Роза Росса». Пожар произошел 24 марта, его тушили 70 сотрудников МЧС РФ.