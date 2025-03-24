Сгорела дотла: опубликовано фото крыши ЖК «Роза Росса» в Москве после пожара

В результате пожара в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы сгорела крыша шестиэтажного дома. Снимки с места происшествия публикует пресс-служба прокуратуры столицы.

На фото видна сгоревшая конструкция крыши. На снимки попали пожарные, которые боролись с огнем.

Чтобы установить точную причину возгорания, специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Пожар произошел в ЖК «Роза Росса» в понедельник. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание тушили 70 специалистов МЧС РФ.

Перед пожаром на крыше дома проводились сварочные работы. Жильцы также жаловались на протечки.